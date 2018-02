Encore des chiens errants abattus au Maroc

Il s’agit de l’abattage de chiens errants regroupés en hordes et tués par balles, rapporte le site Hespress. Selon les mêmes sources, cette pratique, principalement adoptée par les autorités sous des prétextes sanitaires et sécuritaires, n’est pas une première dans la région, surtout après le démembrement d’une fillette par un chien récemment.

