En colère, les supporters marocains porteront-ils un brassard noir lors de Maroc-Espagne?

Par Larbi Alaoui

La FIFA et son patron Gianni Infantini semblent ne pas avoir le Maroc en odeur de sainteté. La Task Force qui a failli éliminer le dossier marocain, bien avant le vote du 68ème Congrès, puis l’introduction du vote électronique et de ses failles, le 13 juin, en sont la preuve. Résultats des courses, exit Morocco 2026!

Et cette dent qu’à l’instance fédérale internationale contre le Maroc semble ne pas avoir été rassasiée. Cette aversion incompréhensible et inique continue de plus belle pendant le premier tour du Mondial russe. Le match Maroc-CR7 du mercredi 20 juin est venu la confirmer, avec la complicité de l’arbitre américain, Mark Geiger. Le but de Ronaldo a été entaché d’une faute du numéro 3 sur un défenseur marocain. Faute flagrante que seuls les arbitres n’ont pas voulu voir, qui n’a pas été sifflée, ayant permis au Portugal de perpétrer un hol-up footballistique qui restera dans les annales du sport.

Trois penaltys en faveur des Lions de l’Atlas ont été également occultés par les hommes en noir, de la couleur d’oiseaux de mauvais augure. On ne refera pas le match, mais si Mark Geiger n’avait pas été d’une partialité incroyable, le Maroc aurait arraché le match nul, voire la victoire.

Pire, pour la première fois depuis le début de la compétition, la VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) n’a pas été appelée à la rescousse. Elle l’avait été auparavant lors du match France-Australie et avait permis aux Bleus de Didier Deschamps de marquer un penalty. Elle avait permis celui de Mohamed Salah contre la Russie… Mais pour Maroc-Portugal, les quatre assistants VAR, prévus pour chaque rencontre, étaient aux abonnés absents. « Dib hlal, dib hram », un proverbe marocain qui signifie « le loup est licit , le loup est illicite ». Et pour le referee USA, cela veut dire « the wolf is licit, the wolf is illicit ». En un mot comme en mille, « ce qui est bon pour nous est mauvais pour vous » semble être de mise pour barrer la route du second tour aux Lions de l’Atlas.

Et ce n’est pas tout! Voilà que la FIFA défend l’indéfendable! Elle dédouane Mark Giger qui, d’après elle, aurait fourni une prestation « de manière professionnelle et exemplaire » (sic). Quant à Nordine Amrabat, le héros sans conteste de cette rencontre, ce chevalier sans peur et sans reproches, il n’a pas été épargné par l’instance d’Infantino pour avoir fait des déclarations sur l’injustice arbitrale dont son équipe a été lâchement victime. Ceci, alors que le joueur qui relevait d’une commotion cérébrale, subie lors du match contre l’équipe du pays des Mollah, avait dit tout haut ce que d’autres observateurs et des médias internationaux avaient écrit objectivement.

Et maintenant? En attendant une réaction officielle, d’abord de la la FRMF, les supporters marocains présents en Russie comptent faire entendre leurs voix et crier à l’injustice, d’une façon civilisationnelle et pacifique. Ne voulant pas en rester là, les bras croisés devant le diktat de la FIFA, ils porteront des brassards noirs lors du troisième match des Lions de l’Atlas contre la Roja, lundi 25 juin, à Kaliningrad Stadium. Cette originale initiative est celle du l’humoriste Simo Sedrati. Il en a fait part via son compte Instagram, exprimé son enthousiasme pour cette idée et espère que les supporters marocains l’adopteront à l’unanimité. « Cette idée m’a plu. Et si elle se concrétise, elle constituera une protestation civilisationnelle à l’encontre de la FIFA et de l’arbitrage. Nous honorerons ainsi notre pays et nous ne nous tairons pas pendant 90 mn. Et même si nous avions été éliminés, nous espérons une victoire », écrit-il.

En tous cas, on ne refait pas le match, comme écrit plus haut. Mais sait-on que les règles de la FIFA prévoient cette éventualité? Lesdites règles stipulent que les matchs peuvent être rejoués en cas d’incompétence arbitrale, mais Infantino s’y opposera de toutes ses forces, vu sa plaidoirie en faveur de Mark Geiger. A signaler, toutefois, qu’une pétition dans ce sens a déjà recueilli plus de 880 voix et le nombre de signataires augmentera assurément dans les prochaines heures ou les prochains jours. L’initiateur de cette requête en ligne est Samy B. qui y dénonce la flagrante partialité du corps arbitral ayant officié de pire manière lors de Maroc-Portugal. La pétition fait référence à la faute de Pepe, avant le but de Ronaldo, et aux trois penaltys dont deux auraient dû être accordés à Khalid Boutaïb et à Nordin Amrabat, l’homme du match aux yeux des Marocains comme de ceux de nombreux observateurs et consultants de chaînes sportives. Ce qui aurait permis une issue différente de la rencontre et un renversement de situation autre dans ce « groupe de la mort ».

Mais la FIFA et l’arbitre américain « exemplaire et professionnel » en ont décidé autrement, au détriment du fair play et de la probité. Blatter ou Infantino, c’est du pareil au même et rien de neuf sous le soleil noir de l’instance footballistique internationale!

L.A.