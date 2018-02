En 2050, les Marocains seront plus nombreux et plus vieux

On apprend enfin que le nombre de personnes âgées en activité professionnelle a considérablement baissé depuis les années 60 et que 19,5% des personnes âgées au Maroc travaillent pour subvenir à leurs besoins. 36,7% sont des hommes et 2,8% des femmes.

