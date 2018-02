Emploi: 60% des métiers vont disparaître au Maroc

En ce qui concerne la réforme de l’administration publique et l’égalité des salaires des fonctionnaires, Mohamed Ben Abdelkader rappelle que ces objectifs nécessitent un travail acharné et des services publics de haut niveau. Selon lui, les projets de la réforme de l’administration dépendent essentiellement des bonnes conditions de travail qui vont ensuite naturellement promouvoir la production et la productivité de l’ensemble des secteurs du pays.

