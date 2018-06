El Yazghi: « Hassan II avait demandé à Ben Barka de rentrer au Maroc » (Vidéo)

Mohamed El Yazghi est à son tour l’invité de « Hikayat » (Histoires), série d’entretiens de Le Site info avec différentes personnalités marocaines, tous horizons confondus. L’ancien premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) nous dévoile des évènements et des anecdotes ayant marqué sa vie d’homme politique. Dans cet épisode de « Hikayat », il évoque la lettre que Feu le roi Hassan II avait adressée à Mehdi Ben Barka. Lettre où le Souverain demandait à Ben Barka de rentrer au Maroc pour contribuer au développement économique du pays. Une requête que le leader socialiste avait bien accueillie. Mohamed El Yazghi qui résidait aussi en France à cette époque-là, raconte qu’il avait rencontré Ben Barka et que celui-ci avait alors promis de rentrer au pays à la fin des travaux de la conférence tricontinentale devant se dérouler à La Havane en 1966. La suite est connue. Le 29 octobre 1965 a eu lieu l’enlèvement à Paris de Ben Barka. Sur les détails du kidnapping, l’ancien premier secrétaire du parti de la Rose révèle que personne n’aurait été au courant si Touhami Zemmouri alors étudiant en droit, n’y avait pas assisté. Les ravisseurs avaient poussé le témoin au moment du rapt, raconte El Yazghi, et avaient regretté, par la suite, de ne pas avoir aussi kidnappé Zemmouri. Ecoutez Mohamed El Yazghi dans ce troisième épisode de « Hikayat »! L.A.

