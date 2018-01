El Othmani Vs El Ouardi: pourquoi ils ne s’aiment pas

Aversion pour aversion, ceci expliquant cela, les raisons de l’animosité d’El Othmani vis-à-vis de Louardi semblent découler de la rivalité et du désamour entre praticiens ayant prêté le même serment d’Hippocrate, texte fondateur de la déontologie médicale et, partant, régissant les rapports humains.

Et Le Site info avait précédemment écrit que le SG du parti de la Lampe, lors d’une réunion PJDiste avait déclaré que Louardi, du Parti du Progès et du Socialisme (PPS ) était « le pire ministre de la Santé que l’Histoire du Maroc ait connu ». Une autre raison expliquant sans doute cette aversion est du fait d’un praticien que le chef de gouvernement pressent au poste de ministre de la Santé. Il s’agit du Docteur M.K. que le site Maghreb Intelligence dit être Mohamed Khalil, président de l’Association d’amitié et d’échange maroco-chinoise. Ce dernier n’hésitait pas à conseiller a des patients d’avoir recours aux compétences psychiatriques d’El Othmani, dans la clinique de celui-ci, à Rabat.

L’actuel chef de gouvernement et secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement ne semble pas porter dans son coeur son confrère, ex-ministre de la Santé, Lhoussaine.Louardi du parti du Livre.