El Othmani répond à ceux qui ont critiqué la tenue de sa femme (VIDEO)

Le Chef de l’Exécutif a exprimé sa déception quant au fait que certaines personnes « se sont malheureusement focalisées sur l’apparence et non sur le fond ». El Othmani a rappelé que l’objectif de cette visite était de renforcer les relations bilatérales et d’encourager les investissements coréens au Maroc.

