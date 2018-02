El Othmani: « l’eau du robinet a amélioré la santé des Marocains » (Vidéo)

« Cette station de traitement est une grande fierté pour le Maroc. Elle traite les eaux conformément aux normes internationales et veille de près, grâce à ses cadres, à assurer une qualité irréprochable des eaux », a-t-il affirmé. Et dans une déclaration pour le moins insolite, El Othmani a confié que les Marocains boivent depuis des lustres l’eau de l’ONEE sans problème. « Au contraire, ces eaux ont renforcé l’immunité des citoyens et amélioré leur santé », a-t-il ajouté.

