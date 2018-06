El Jadida: un enseignant défiguré par deux élèves

Un enseignant chargé de surveiller les élèves du baccalauréat au lycée Sidi Ismail a été violemment agressé le 5 juin au visage par deux élèves à sa sortie de l’établissement.

Selon Assabah, les deux mis en cause, armés de lames, ont défiguré la victime avant de prendre la fuite.

L’enseignant a été immédiatement transporté à El Jadida pour recevoir les soins nécessaires aux urgences de l’hôpital préfectoral. En parallèle, une enquête a été ouverte par les autorités pour déterminer les circonstances de l’agression et mettre la main sur les coupables, des élèves du lycée Sidi Ismail.

Choqués par ce crime, le staff professoral et les élèves du lycée ont vivement dénoncé ces agressions de plus en plus fréquentes dans les établissements scolaires. 2018, une année noire pour les enseignants marocains.

S.L.