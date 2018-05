El Jadida: kidnappée et victime d’un viol collectif

Une jeune fille de 16 ans a été kidnappée et a subi un viol collectif. Cela s’était passé mardi dernier, au douar Oulad Sidi Amara, Commune Boulaouane, aux environs d’El Jadida.

Le père de la victime, Mohamed Sajii, a déclaré à Le Site info que sa fille a été enlevée du domicile parental par trois individus qui ont perpétré ce crime ignoble, dans un endroit désert. Et ce, sans éprouver nulle pitié, ni compassion à l’encontre de leur innocente proie.

De même que le père éploré a ajouté que la jeune fille avait déjà été kidnappée, par un individu qui avait demandé sa main, et séquestrée pendant deux mois. A la suite de cela, une plainte avait été déposée contre le kidnappeur auprès de la gendarmerie royale de la région.

Ce second kinapping, précise notre interlocuteur, s’était déroulé en son absence. Et la jeune fille a été de force enlevée de chez elle pour être sauvagement violée par ses trois ravisseurs.

Ben Brahim

