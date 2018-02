El Jadida: deux contrôleurs de bus agressés à l’arme blanche

Le premier, alors qu’il contrôlait le 9 février les tickets des passagers, a été attaqué par trois personnes à bord du véhicule à l’aide d’un sabre. Il a été grièvement blessé au niveau du visage, de la main droite et de la cuisse. Avant de prendre la fuite, les mis en cause ont saccagé les vitres du bus en présence des citoyens, apeurés.

