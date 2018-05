El Hajeb: une pharmacienne arrêtée pour trafic de drogue

Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour appréhender les éventuels complices dans cette affaire, d’après le communiqué.

La brigade de la police judiciaire d’El Hajeb a arrêté lundi, trois personnes, dont une pharmacienne et un individu faisant l’objet d’un avis de recherche, pour leur implication dans une affaire de trafic de drogue et de psychotropes.