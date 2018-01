Education: plus de 20.000 enseignants contractuels privés de salaires

En tout cas, cette situation anormale, dont les vraies causes sont tues par les académies, a des répercussions négatives que l’on devine aisément, aussi bien humaines que professionnelles, sur le déroulement ordinaire de leur noble mission, ainsi que sur leur rendement et celui des apprenants qui leur sont confiés. A quelques encablures de la fin du premier semestre, et après de fausses promesses de percevoir leurs salaires fin novembre dernier, les enseignants contractuels sont toujours dans l’expectative , ne savent pas à quel saint se vouer, ni à quelle porte frapper.

Selon Youssef Belkasmi, secrétaire général du ministère de l’Education nationale, les enseignants contractuels constituent presque le quart de l’effectif des fonctionnaires du MEN et cherchent désespérément des solutions leur permettant, enfin, de toucher leur dû. Cette attente de Godot, sous forme de salaires sonnants et trébuchants tardant à montrer du nez, nourrit de multiples rumeurs. Parmi ces dernières, la supposition que les académies n’aient pas encore reçu leur budget annuel par manque de crédits alloués à cet effet.

Après cinq longs mois d’exercice au sein des établissements scolaires à travers le Royaume, des milliers d’enseignants contractuels (24.000 au total) attendent de percevoir leurs salaires. Cette attende est d’autant plus exacerbée vu leur faible position légale les empêchant de recourir à un quelconque moyen de protestation, sous peine d’être purement et simplement licenciés, rapporte le quotidien Al Massae, à la Une de ce vendredi 19 janvier.