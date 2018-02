Education nationale: Amzazi veut-il brader l’école publique?

Les réseaux sociaux sont en ébullition depuis la nomination du nouveau ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ceci, selon les internautes, à cause des idées de Said Amzazi jugées « hostiles à l’école publique » marocaine.

Le journal Al Ousboua Assahafi écrit, dans ce cadre, que « le lobby qui a mis Amzazi à la tête du MEN pense sans doute que la résolution des problèmes de l’enseignement passe par la fermeture d’écoles publiques »! Et d’ajouter, d’après des sources concordantes, que certaines personnalités de l’entourage du ministre semblent le pousser à vendre des écoles publiques pour que des immeubles et des résidences soient construits en leurs lieux et places!

Ces supputations inquiétantes font référence, souligne l’hebdomadaire, à une école du centre-ville de Casablanca vendue et transformée en un hôtel classé. Exemple qui pourrait se généraliser à d’autres établissements scolaires publics, à Dieu ne plaise. La réponse du ministre est attendue imminemment!

L.A.