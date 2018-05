Education: les enseignants contractuels persistent et signent

Les enseignants contractuels semblent décider à poursuivre leur mobilisation. Ces derniers entament leur deuxième semaine d’arrêt des cours au sein des différents centres régionaux des métiers de l’éducation et de la formation, appelant à trouver des solutions urgentes à leurs problèmes, notamment le versement des bourses mensuelles (1400 dirhams) qui connaît d’importants retards.

Dans une déclaration à Le Site info, Hajar Sadouq, membre du bureau exécutif de la Coordination nationale des enseignants contractuels, a indiqué qu’à ce jour et depuis le début d’année, les bourses de la promotion 2018 n’ont pas encore été versées, ce qui a aggravé la situation sociale et économique des enseignants stagiaires et un grand nombre d’entre eux ne peuvent plus continuer à suivre leur formation.

Et d’ajouter que l’intégration à la Fonction publique est une « demande nationale » pour les trois dernières promotions, précisant que certaines Académies régionales n’ont toujours pas régularisé la situation financière de certains enseignants contractuels recrutés en 2017.

Rappelons que les enseignants contractuels ont organisé, dimanche, une marche à Rabat pour réclamer leur intégration dans la Fonction publique. En réponse à cette marche, le ministre de l’Education nationale, Saïd Amzazi a affirmé qu’il ne peut y avoir de marche arrière concernant les clauses liant le ministère aux enseignants contractuels.

« Nous ne pouvons pas, aujourd’hui, annuler purement et simplement lesdits contrats. Nous aspirons à instaurer la culture du contrat (…). Et nous avions donné toutes les garanties légales aux enseignants concernés avant leur signature du document concerné », a indiqué le ministre dans une déclaration à Le Site info.

Y.K.