Education: le Maroc va s’inspirer du modèle sud-coréen

Le ministre de l’Education nationale fait partie de la délégation marocaine ayant accompagné le chef de gouvernement en Corée du Sud. A noter que cette visite avait pour objectif principal la participation du Royaume aux Assemblées annuelles du Groupe de la BAD ( Banque africaine de développement).

Said Amzazi a eu ainsi l’occasion de s’entretenir sur plusieurs sujets, dont celui concernant leurs départements respectifs, avec Kim Sang-Kon, vice-Premier ministre et ministre de l’Education nationale coréen.

Et ce mercredi, à Busan, Amzazi a déclaré aux médias que le Maroc souhaite s’inspirer du modèle sud-coréen en vue de l’amélioration du système éducatif national. Le ministre a ajouté que le modèle de la Corée du Sud est considéré, à juste titre, comme l’un des meilleurs au monde et que le partenariat marocco-coréen intéressera particulièrement les volets universitaires et académiques entre les deux nations.

« La Corée du Sud est un pays développé… son économie repose sur la technologie et l’innovation. Pour cette raison, nous ambitionnons l’augmentation de la mobilité des étudiants marocains », a affirmé Amzazi. Et de préciser que le transfert des technologies a été également l’un des sujets abordés avec le ministre coréen.

A noter qu’en plus de Said Amzazi, la délégation ayant accompagne Saâeddine El Othmani en Corée du Sud se composait de Mohamed Boussaid, ministre de l’Economie et des finances, ainsi que de Othman El Ferdaous, secrétaire d’Etat chargé de l’investissement auprès du ministre de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique.

Larbi Alaoui

