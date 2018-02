Du nouveau dans l’affaire du crime de Bir Jdid

Rappelons que cette affaire a éclaté en janvier dernier. Un homme s’est infiltré dans la maison d’un couple, parents d’un enfant âgé d’un an, et a tué l’époux à l’arme blanche. Et il s’est avéré que l’épouse de la victime était complice avec le tueur, qui n’est autre que son amant.

