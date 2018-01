Droits de douane: ce qui va changer au Maroc en 2018

Il s’agit notamment de la réintroduction du droit d’importation du beurre, la requalification de certaines infractions et amendes, d’ aménagements au niveau de la taxe sur la consommation intérieure, ainsi que l’amnistie sur les pénalités et intérêts de retard sur les arriérés de droits de douane, note le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 2 janvier.

D’autres mesures sont entrées en vigueur pour la nouvelle année, concernant la relation entre contribuables et Administration des douanes et impôts indirects.

Suite aux nouvelles dispositions de la Loi de Finances 2018, se rapportant au paiement des droits de douane et autres droits et taxes dus à l’importation, les dispositions de l’article 95 du Code des douanes ont été abrogées et remplacées par ce dispositif qui est entré en vigueur le 1er janvier 2018. Notons tout de même que le paiement en espèces reste permis pour les opérations « occasionnelles ».

Droits de douane – L’Administration des douanes et impôts indirects a annoncé la mise en place d’un dispositif visant le règlement des droits et taxes par tout moyen prévu par la réglementation en vigueur, y compris le procédé électronique, mettant ainsi fin à toute possibilité de paiement par versement d’espèces pour les opérations à caractère commercial.