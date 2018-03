Drame de Tanger: le rapport qui accable l’ONCF

Après le tragique accident ferroviaire, à Tanger, entre un train de marchandises et un véhicule de transport de personnel qui avait fait sept morts et quatorze blessés, l’ODT (Organisation Démocratique du Travail) a effectué un rapport où elle épingle lourdement l’ONCF.

Selon le journal Al Massae, le syndicat lie les accidents ferroviaires de plus en plus fréquents à l’indifférence et à l’irresponsabilité des responsables de l’Office.

« Ces accidents sont dus à l’absence de rénovation, d’entretien, de suivi et de contrôle de l’ONCF, en plus du non-respect des normes internationales en matière de machines et de locomotives capables d’assurer la sécurité de l’activité ferroviaire », dénonce l’ODT.

Le rapport ajoute que les accidents ferroviaires enregistrés ces dernières années ont été causés par l’état dégradé des rails, des équipements et des trains. La médiocrité de l’entretien et l’indisponibilité des pièces de rechange sont, d’ailleurs, souvent derrière les pannes de freins, ajoute le rapport.

Rappelons qu’une enquête a été ouverte, sur instructions royales, par les services de Police sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les circonstances du drame de Tanger, survenu à un passage à niveau gardé à proximité de Bni Makada.

S.L.