Drame à Oujda: deux enfants tués par la chute d’un mur

Drame à Oujda. Deux garçons, de 14 et 15 ans, ont trouvé la mort ce mercredi, suite à la chute partielle du mur et du plafond d’un ancien bâtiment abandonné dans le quartier Naqib Belmiloudi à Oujda, indiquent les autorités locales de la préfecture d’Oujda.

