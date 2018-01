Drame à Berrechid: deux soeurs se noient dans une fosse septique

Aussitôt avertis, les autorités locales et les services de sûreté et de la protection civile se sont rendus sur les lieux de l’incident, où les dépouilles des deux victimes ont été repêchées avant d’être transférées à l’hôpital pour autopsie.

