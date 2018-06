Donald Trump a envoyé un message au roi Mohammed VI

Dans son message, Donald Trump exprime au nom du peuple américain et en son nom propre ses meilleurs vœux au Souverain ainsi qu’au peuple marocain, notant qu' »alors que nous célébrons la fin du mois de Ramadan, nous méditions sur la tradition sacrée consistant à aider les voisins et rompre le jeûne avec des personnes de tous les horizons, une tradition fondée sur la tradition de l’Islam envers la justice et la compassion ».

