La Direction prévoit aussi la généralisation, très prochainement, du nouvel uniforme aux fonctionnaires de police relevant de la Direction de la sécurité des palais et résidences royaux, indique la DGSN dans communiqué, précisant que ce nouvel uniforme de fonction se distingue par ses normes esthétiques et de sécurité avancée adaptés aux tâches spécifiques qui incombent à cette catégorie de fonctionnaires.

La DGSN prévoit la création d’un laboratoire d’expérimentation et de contrôle des produis textiles (uniformes), le renforcement des équipes équestres et des chiens policiers de la sûreté nationale, outre le lancement de la construction du nouveau complexe qui abritera les services centraux de la Direction.