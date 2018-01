DGSN: La vérité sur la vidéo montrant une personne battue à mort

Dans une mise au point, la DGSN précise que les expertises techniques ont révélé que la vidéo d’une durée de 50 secondes a été truquée, après la suppression du son original à l’aide d’une application informatique, et son remplacement par une voix parlant l’accent et le dialecte marocains, dans une tentative de faire passer cette vidéo pour un crime survenu au Maroc.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK