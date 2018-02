DGSN: grand coup de balai dans les aéroports

Abdellatif Hammouchi, directeur de la DGSN, a fait sauter plusieurs têtes au niveau des aéroports et des postes frontaliers au Maroc. Après l’aéroport d’Agadir, c’est au tour de Laâyoune où le chef de sûreté de l’aéroport de la ville et plusieurs autres commissaires ont été éjectés de leurs postes pour fautes graves.

