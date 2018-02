DGSN: El Hammouchi prépare un séisme à Agadir

El Hammouchi a d’ailleurs envoyé la semaine dernière une brigade spéciale à Agadir pour entendre les responsables en question, accusés, entre autres, d’abus de pouvoir. De plus, l’enquête a révélé qu’ils avaient plusieurs biens à leurs noms, en plus de voitures de marque Skoda, qu’ils avaient acquis dans des conditions suspectes, à l’époque où le prince saoudien Sultan était installé à son palais d’Agadir.

