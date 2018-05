DGSN: blessé dans l’exercice de ses fonctions, il est promu par Hammouchi

Il a ainsi été promu au grade d’inspecteur de police principal en guise de reconnaissance pour son professionnalisme, son engagement et son sacrifice afin d’assurer l’ordre public et la sûreté des citoyens.

