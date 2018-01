Deux touristes anglais arrêtés à Marrakech

Quatre personnes, deux touristes anglais et deux Marocaines, ont été arrêtées à Marrakech pour avoir agressé un policier de la circulation.

L’histoire a commencé lorsque l’un des touristes anglais voulait traverser le boulevard Hassan II pour se diriger vers la place du 16 novembre. Le policier lui a demandé d’utiliser le passages clouté réservé aux piétons sous peine de payer 25 dirhams d’amende s’il ne respectait pas le Code de la route. Le touriste, hors de lui, a violemment poussé le policier qui a failli perdre son équilibre, aidé à la dernière minute par son collègue, rapporte Akhbar Al Yaoum.

La Marocaine, femme du contrevenant agresseur, et les deux autres personnes, s’y sont également mêlés, défendant ardemment le mis en cause face à la victime, injustement humiliée. Les autorités sont immédiatement intervenues et les quatre personnes ont été arrêtées avant d’être transférées à la brigade de la police judiciaire. Actuellement en garde à vue, ils sont accusés d’avoir « humilié » le fonctionnaire pendant l’exercice de ses fonction, de violence et d’agression contre un élément des forces de l’ordre qui voulait tout simplement appliquer la loi. Les touristes anglais et les deux Marocaines encourent entre trois mois et deux ans de prison.

N.M.