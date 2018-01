Deux animateurs français ont eu très peur à Marrakech (VIDEO)

Tatiana Laurens et Xavier Delarue qui se sont fait connaitre grâce à la première saison de Secret Story, ont failli perdre la vie à Marrakech, dans un accident lors d’une randonnée en moto.

Xavier, qui est ex-basketteur professionnel, désormais comédien et présentateur télé, a partagé une vidéo sur Twitter et il a déclaré que « 2018 a failli durer un jour ». Xavier a laissé les commandes de la moto à la jeune femme et ils ont évité le pire. « Je l’ai laissée 2 minutes pour le kiff… 2018 a failli durer un jour! On n’est pas passé loin avec Tatiana.. »

Le couple très médiatisé en France était venu célébrer le nouvel an dans la ville ocre. Les commentaires ont inondé la toile après leur publication, mais Tatiana a rassuré les fans en déclarant son son compte « Rassurez-vous, on va bien. 2/3 blessures, mais superficielles. Nous sommes bénis ». « Mourir un 1er de l’an, c’est un drôle de destin… Merci la vie de nous protéger… On s’est fait une belle frayeur mais tout va bien… », a-t-elle également plaisanté.

Je l’ai laissé 2mins pour le Kiffe… 2018 a falli durer 1 jour ! 😧😱 On est pas passé loin @TL_Delarue…😓🇲🇦 pic.twitter.com/qx9gUzemd1 — Xavier Delarue (@xavierdelarue) 1 janvier 2018

Merci pour vos messages.🙏 Rassurez-vous, on va bien. 2/3 blessures, mais superficielles. Nous sommes bénis 😓💪😊😇 La lus belle des années encore une fois, mes babies d’amour💞💞💞💞💞💞💞 Love. #BaronneTatiana

— Tatiana-Laurence D. (@TL_Delarue) 2 janvier 2018