Deux jeunes meurent dans un accident entre Marrakech et Agadir

Nouveau drame sur les routes marocaines. Vendredi, un terrible accident a eu lieu sur la route nationale reliant Agadir et Marrakech, au niveau d’Amskroud, causant la mort de deux personnes. Il s’agit de deux jeunes hommes âgés de 28 et 29 ans, originaires d’Inezgane.

