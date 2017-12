Deux femmes percutées par le tram à Casablanca

RATP Dev Casablanca réitère l’importance du respect des règles du Code la route et de la signalisation routière par tous les usagers de la route (automobilistes, motocyclistes, vélos et piétons), ainsi que la nécessité d’observer une très grande prudence aux abords des plateformes du tramway. « Tous les usagers de la route doivent redoubler de vigilance la nuit », insiste RATP Dev Casablanca.

