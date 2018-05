Deux enfants tués par la foudre au Maroc

Les deux frères, âgés de sept et neuf ans, ont été bloqués par l’orage avant que la foudre ne s’abatte sur eux et les tues. Une fille de la même école, qui était présente pendant l’accident, a réussi à s’en sortir.

