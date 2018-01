Desintox: la vérité sur la photo d’un enfant mort de froid dans la montagne

La photo relayée sur les réseaux sociaux montrant un homme portant la dépouille d’un enfant et qui a été présentée d’une manière erronée comme celle d’un enfant de la région de l’Atlas décédé dernièrement à cause des chutes de neige et de la vague de froid que connait la région « n’a rien à voir avec le Maroc », a affirmé, mercredi, le ministère de l’Intérieur.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK