Des voitures de luxe volées en Europe acheminées au Maroc

Les membres d’un réseau de vols de voitures, qualifié de dangereux, ont été mis sous les verrous à la prison Oukacha, sur ordre du juge d’instruction de la Cour d’appel de Casablanca.

Ils sont accusés d’avoir falsifié des documents et des sceaux de la gendarmerie royale dans le dessein de faire entrer des voitures volées sur le territoire national, rapporte le quotidien Al Massae de ce vendredi 25 mai.

Le réseau a été démantelé après le rapport du Centre d’immatriculation des véhicules faisant état de l’inauthenticité de documents portant les sceaux de la gendarmerie royale, avec des numéros concernant la perte de cartes grises de voitures de luxe. Lesquels documents sont passés comme une lettre à la poste par la gendarmerie qui n’y avait vu que du feu avant révision et vérification ayant révélé qu’ils étaient faux.

La falsification, ajoute le journal, a été effectuée professionnellement par photocopie électronique pour faire croire aux services du ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau qu’il s’agit de documents authentiques. D’ailleurs, plusieurs matériels électroniques utilisés pour la falsification ont été saisis chez les membres du réseau interpellés et incarcérés.

D’un autre côté, les autorités sécuritaires sont parvenues à se procurer la liste de plusieurs individus de nationalité marocaine, soupçonnés d’être impliqués dans le vol de voitures de luxe et leur importation de France, d’Italie et de Belgique sur le territoire national avec des documents falsifiés.

Des données en possession des autorités marocaines révèlent également que le prix de certaines voitures volées peut atteindre les 100 millions de centimes l’unité. De même que l’on a découvert que les réseaux organisés dans ce genre de trafic utilisent les toutes dernières innovations technologiques pour brouiller le système de géolocalisation des GPS des voitures de luxe volées.

Larbi Alaoui