Des producteurs de lait disent « non » au boycott sur la Toile (VIDEO)

Contrairement à ce que l’on pouvait le croire ou faire croire, le boycott annoncé sur les réseaux sociaux n’a pas l’unanimité de tous au sein des composantes de la société.

Et ceux qui manifestent leur niet, ce sont les éleveurs de bovins et les producteurs de lait. L’un deux a déclaré à Le Site info qu’il a été fort surpris par cette campagne de boycott sur la Toile, qu’il considère comme une décision inconsciente et pénalisante, surtout en ce qui concerne le lait qui est sa seule ressource de subsistance et celle de plusieurs familles de sa région. Et de se plaindre qu’au cas où le lait serait objet de boycott, les éleveurs de bovins, tous ceux qui exercent dans le secteur et lui-même, seraient à la merci de graves pressions et de crises pécuniaires à cause de leurs emprunts bancaires.

D’un autre côté, le président d’une coopérative laitière de la région de Doukkala a assuré que de nombreuses femmes, divorcées ou veuves, ayant à charge leurs enfants et leurs familles, subsistant grâce à leur travail dans le secteur, risquent d’être fortement pénalisées par le boycott. Leur sort, comme celui de nombreuses familles rurales, serait assurément une précarité annoncée, dont les répercussions seraient dramatiques…

