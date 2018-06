Poursuites judiciaires après l’agression de Safi (Procureur)

Suite à l’enquête menée au sujet de la vidéo montrant un groupe d’individus cagoulés en train d’agresser un homme et une femme dans les environs de Safi, le dossier a été déféré devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Safi, qui a décidé la poursuite de 13 personnes en état d’arrestation et d’une autre en état de liberté, ajoute le Procureur général du roi près la cour d’appel de Safi dans un communiqué.

