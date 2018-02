Des policiers et des douaniers sous enquête au port de Tanger

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les manquements et les irrégularités commis et d’élucider aussi les éventuelles complicités qui auraient facilité le passage de cette quantité de drogue, conclut le communiqué.

L’enquête a concerné deux policiers et deux éléments de la douane qui étaient en charge du scanner au moment du passage de cette voiture, ainsi qu’un agent de sécurité d’une société privée, et ce après la révision des caméras de surveillance qui ont montré que le véhicule n’a pas fait l’objet d’un contrôle par scanner, précise le communiqué.

L’ouverture de cette enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, intervient après que les services de sûreté ont reçu un avis faisant état de la saisie, samedi après-midi au port de Tarifa en Espagne, d’une voiture transportant une quantité de 236 kg de chira et avec à son bord trois personnes, une souffrant d’un handicap physique, une dame et une fille mineure, indique un communiqué de la DGSN.