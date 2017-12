Des chefs d’Etats souhaitent « bonne année » au roi Mohammed VI

A l’occasion de l’avènement de la nouvelle année 2018, le roi Mohammed VI a reçu plusieurs messages et cartes de vœux émanant de Chefs d’Etats et de gouvernements des pays frères et amis.

Dans ces messages, les dirigeants de ces pays expriment leurs vœux de santé et de bonheur au roi et souhaitent au peuple marocain, « sous la conduite éclairée du Souverain », davantage de progrès et de prospérité.

Voici la liste de ces dirigeants du monde entier:

– Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique;

– Cheikh Khalifa Ben Zaïd Al Nahiane, président des Emirats Arabes Unis;

– Sabah Al Ahmad Al Jaber Assabah, Emir du Koweït;

– Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine;

– Vladimir Poutine, Président de Russie;

– Frank-Walter Steinmeier, Président de la République fédérale d’Allemagne;

– Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso;

– Seretse Khama Ian Khama, Président de la République du Botswana;

– Sergio Mattarella, Président de la République italienne;

– Kersti Kaljulaid, Présidente de la République d’Estonie;

– Andrzej Duda, Président de la République de Pologne;

– Michael Daniel Higgins, Président de l’Irlande;

– Filip Vujanovic, Président du Montenegro;

– Mauricio Macri, Président de la République d’Argentine;

– Ilham Aliyev, Président de la République d’Azerbaïdjan;

– Gurdanguly Berdimuhamedov, Président du Turkménistan;

– Cheikh Mohamed Bin Rached Al Maktoum, vice-Président des Emirats Arabes Unis, Président du Conseil des ministres, Gouverneur de Dubaï;

– Cheikh Mohamed Bin Zaïd Al Nahiane, Prince héritier d’Abu Dhabi;

– Narendra Modi, Premier ministre de la République de l’Inde;

– Angela Merkel, Chancelière fédérale allemande;

– Theresa May, Première ministre du Royaume-Uni;

–Julie Payette, Gouverneure générale du Canada;

– Pasty Reddy, Gouverneure générale de Nouvelle Zélande;

– Antoni Marti, Chef du gouvernement de la Principauté d’Andorre;

– Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI);

– Taïeb Baccouche, Secrétaire général de l’Union du Maghreb Arabe;

– José Graziano da Silva, Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

– Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).

Nul doute que d’autres pays amis enverront également leurs voeux au roi Mohammed VI dans les heures à venir.