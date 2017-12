La police marocaine s’offre des cadeaux de fin d’année, et pas des moindres. La Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) accueille 2018 en équipant 5000 policiers de différentes unités mobiles de caméras-piétons.

Objectif: protéger les policiers et les citoyens en enregistrant par le son et l’image toute verbalisation, interpellation, arrestation ou encore échanges musclés. D’après le journal Al Ahdath Al Maghribiya, Abdellatif El Hammouchi, patron de la DGSN, ne lésine pas sur les moyens pour moderniser la police marocaine et réconcilier les Marocains avec les éléments de la sûreté. Ce dernier sanctionnera, en effet, tout policier qui ne respectera pas le droit des citoyens lors d’une intervention et vice-versa. Ces nouvelles-caméras seront désormais l’œil de la DGSN qui évaluera le travail de ses éléments à distance.

El Hammouchi a également décidé de revoir la gestion des plaintes et des appels de secours sur le numéro 19. Un nouveau système informatique verra ainsi le jour début 2018 afin d’abréger le temps d’intervention et de répondre présent aux doléances des citoyens.

N.M.