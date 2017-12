Le roi Mohammed VI s’est rendu en France la semaine dernière, à l’occasion du Sommet sur le climat, One planet summit à Paris. Et quatre avions militaires de type C 130 étaient du voyage royal. Cette escadrille des Forces royales air était chargée des affaires personnelles du Souverain et de celles de Moulay El Hassan, le prince héritier, selon des informations de Libération.

« L’avion de Mohammed VI a été précédé par quatre appareils C 130 des FAR qui se sont posés sur l’aéroport du Bourget. Dénommées « Hercule », ces machines mesurent 30 m de long pour une envergure de 40 m », précise le quotidien français qui se base sur une note datée du 10 décembre du service du protocole de l’ambassade du Maroc. « Ces avions transportent les effets personnels de Sa Majesté le roi et de son Altesse le prince héritier », indique le document.

Par ailleurs, les autorités marocaines avaient demandé aux responsables de l’aéroport « Paris le Bourget », l’autorisation d’accès au tarmac de vingt et une voitures chargées de transporter les effets du Souverain et du prince à destination de la résidence royale de la capitale française.

L.A.