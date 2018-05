Déploiement d’un hôpital à Gaza: les coulisses de la décision royale

Le site du Hamas a ajouté qu’El Othmani, après en avoir avisé le Souverain, a immédiatement contacté Hanniyeh pour lui annoncer la décision royale. Ce dernier a exprimé sa fierté de la position du Royaume et des Marocains vis-à-vis de la cause palestinienne, remerciant ces derniers, par la même occasion, pour les dernières manifestations de Casablanca qui illustrent la solidarité effective envers le peuple palestinien.

De son côté, le chef de gouvernement aurait immédiatement avisé le roi Mohammed VI du message du leader du Hamas. C’est ainsi que le Souverain a donné ses instructions en vue du déploiement d’un hôpital de campagne médico-chirurgical des FAR à Gaza. La décision royale «vise à prodiguer les soins nécessaires aux blessés et aux victimes civiles des événements récents survenus dans la Bande de Gaza», explique le communiqué du ministère des Affaires étrangères.