Démission de Daoudi: silence radio au Conseil de gouvernement (VIDEO)

Mohamed Amahjour, ténor du PJD et adjoint du maire de Tanger, se dit profondément "effondré" par les attaques en règle contre Lahcen Daoudi de la part "des fils et des filles du Parti de la Justice et du Développement".

Dans son communiqué, l’instance dirigeante du parti a qualifié la participation de Daoudi à la manifestation de mardi dernier, de comportement « inapproprié », exprimant par ailleurs son rejet de certaines déclarations et publications contraires à l’éthique et à la liberté d’expression émises par certains militants du parti à l’encontre du ministre démissionnaire.

« Le Conseil de gouvernement n’est pas l’institution où cette question peut être évoquée », a-t-il indiqué, en précisant que la réunion de l’Exécutif n’a pas non plus abordé la participation de Daoudi au sit-in des employés de Centrale Danone.