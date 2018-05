Démantèlement d’une usine clandestine près d’Agadir

Plusieurs litres de la boisson alcoolisée, placés dans des barils en plastique, ont été saisis, en plus du matériel nécessaire pour sa fabrication comme des bonbonnes de gaz et des appareils spécialisés dans la distillation. La police a également saisi une moto servant à distribuer l’eau-de-vie dans la ville.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK