Cette opération menée en coordination avec les éléments de Gendarmerie Royale dans cette région, a permis l’arrestation d’un membre de ce réseau criminel spécialisé dans la fabrication de cette boisson alcoolisée et la saisie de près de 17.600 litres d’eau de vie, de 5 tonnes de dattes fermentées ainsi que des bonbonnes de gaz, des fourneaux, de grands conteneurs métalliques et une pompe à eau, précise la DGSN dans un communiqué.

Le service préfectoral de la police judiciaire à Marrakech a procédé, en coordination avec des éléments de la BNPJ et sur la base d’informations fournies par les service de la DGST, au démantèlement, vendredi après-midi, d’une usine clandestine de distillation et de trafic d’eau de vie au douar Qartaoua dans la localité de Oulad Hassoun près de Marrakech, indique la DGSN.