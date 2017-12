L’alerte sécuritaire est, en effet, à son plus haut niveau et une nouvelle stratégie sécuritaire est prévue.

Si certains ont applaudi la nouvelle mesure, capable, selon eux, de limiter les accidents de la circulation dont les victimes sont souvent des piétons, d’autres, plus réticents, ne sont pas enthousiastes à l’idée de payer une contravention pareille. D’autant plus que le ministère des transports n’a pas avisé le public à l’avance. Ce sera évidemment très dur d’appliquer cette loi du jour au lendemain.