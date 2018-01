Décès: l’actrice marocaine Fatima Chiguer n’est plus

La défunte a entamé son parcours artistique en 1964 avec le dramaturge Taib Saddiki et les acteurs Hammadi Ammor, Abdeladim Chennaoui. Elle a à son actif plusieurs pièces théâtrales, long-métrages et séries télévisées.

