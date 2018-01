Décès d’un enfant mordu par un chat enragé: la commune s’explique

La commune ajoute que la cellule de lutte contre les animaux errants rassemble quotidiennement des chiens et chats de la rue. 739 chats et 359 chiens ont été d’ailleurs récupérés durant le mois de novembre.

Elle souligne également qu’elle a offert les vaccins contre la rage à tous les membres de sa famille et 59 autres cas dès l’apparition de symptômes chez l’enfant décédé. « Le centre antirabique de Tétouan est le seul de la région. Il sert également les villes de Mdiq, Fnideq, Martil et plusieurs autres communes rurales », peut-on lire dans le document.

On apprend ainsi que l’enfant a été contaminé le 14 octobre. Le communiqué reproche à ses parents de ne pas s’être dirigés immédiatement au bureau d’hygiène communal pour le faire vacciner gratuitement. « L’enfant a été vacciné contre le tétanos. Et la commune n’a appris la nouvelle de sa contamination que 66 jours après », explique la commune.