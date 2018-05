Décès d’un Casque bleu marocain: Guterres présente ses condoléances au Maroc

Samedi 19 mai, l’ONU avait rendu un vibrant hommage au Maroc pour sa contribution aux efforts de maintien de la paix, ainsi qu’aux Casques bleus marocains et leurs familles pour leurs importants services et sacrifices pour la paix et la sécurité mondiale.

« Je vous serai reconnaissant de bien vouloir transmettre à votre gouvernement et à la famille du disparu, mes sincères condoléances pour cette perte douloureuse et de leur exprimer ma gratitude pour la contribution du caporal chef Abarki à notre action de paix en République centrafricaine ».