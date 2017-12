Une bande spécialisée dans le trafic de drogue arrêtée à Marrakech

La même source précise que les éléments de la police judiciaire de Marrakech ont procédé, par la suite, à l’arrestation du mari et de trois de ses complices et la saisie de dix grammes de cocaïne, 689 comprimés psychotropes de type “Ecstasy”, une plaquette de chira préparée pour la vente, un couteau de format moyen, ainsi que qu’une somme d’argent (5.200 dH) provenant du trafic de drogue.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK