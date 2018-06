De faux pharmaciens démasqués et interpellés au Maroc

Le juge d’instruction vient de clore l’audition de plusieurs faux pharmaciens poursuivis par le parquet général compétent. Ils sont accusés d’exercer illégalement le métier, sans qu’il n’aient obtenu un quelconque diplôme, et de vendre sans autorisation des médicaments à la dangerosité avérée et dont l’acquisition exige la présentation d’une ordonnance dûment paraphée par un praticien.

